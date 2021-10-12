Первая лига. Рядовой разгром от «Металлиста» и сенсационный – от «Горняк-Спорта», волевая победа «Альянса»

«Кривбасс» уступил вторую строчку в турнирной таблице

Фото - ФК Металлист

В 13-м туре украинской Первой лиги «Металлист» и «Горняк-Спорт» разгромили соперников, «Альянс» добыл волевую победу над «Олимпиком».

«Кремень» в Харькове прогнозируемо не сумел остановить местную команду. Пейшото оформил дубль, также забивали Риаскос и Банада.

А, вот, разгром «Горняк-Спортом» одного из лидеров «Оболони» стал неожиданностью. Паламарь, Яворский и Понедельник не оставили шансов «пивоварам».

Еще недавно элитный «Олимпик» повел в матче с командой из Липовой Долины благодаря голу Прядуна «в раздевалку». Но после перерыва Писный и Рогозинский принесли победу хозяевам.

«Металлист» опережает обошедший «Кривбасс» «Альянс» в турнирной таблице на 11 очков. Пивовары, несмотря на поражение, еще могут потеснить криворожан, имея два матча в запасе.

Первая лига, 13 тур

«Альянс» – «Олимпик» 2:1

Голы: Писный, 63, Рогозинский, 69 – Прядун, 45

«Оболонь» – «Горняк-Спорт» 0:3

Голы: Паламарь, 39, Яворский, 74, Понедельник, 86

«Металлист» – «Кремень» 4:0

Голы: Пейшото, 49, 69 (пен.), Риаскос, 74, Банада, 76

«Металлист» (стартовый состав): Рыбка, Романюк, Горбунов, Мизюк, Порох, Харрис, Танчик, Танковский, Демченко, Подлепенец, Пейшото.

«Кремень» (стартовый состав): Мирный, Белоусов, Головко, Курелех, Бычков, Сидоренко, Сейтхалилов, Кошман, Мурашов, Бойко, Навроцкий

Предупреждения: Головко, Мурашов, Бычков

Удаление: Головко

