Первая тренировка «Миная» под руководством Шарана прошла без Селезнева

Скандальный форвард присоединится к команде позже

Евгений Селезнев / фото - ФК Минай

Закарпатский «Минай» назначил Владислава Шарана новым главным тренером команды.

Специалист уже успел провести первую тренировку после своего назначения, но на ней отсутствовал самый звездный футболист клуба – Евгений Селезенев.

По информации источника, он приосединиться к команде 15-го января. Причины такой задержки пока что неизвестны.

Пока что «Минай» находится в Украине. Перед вылетом на сбор в Турцию, который начнется первого февраля, у команды будут еще две контрольные игры на родине: 22 января – с венгерским «Дебреценом» и 28 января – с «Ужгородом».

Ранее Шаран назвал главную задачу «Миная» на вторую часть сезона.