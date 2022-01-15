Шаран: «Задача «Миная» – остаться в УПЛ»
Первая тренировка «Миная» под руководством Шарана прошла без Селезнева
Скандальный форвард присоединится к команде позже
15 января 10:05
Евгений Селезнев / фото - ФК Минай
Закарпатский «Минай» назначил Владислава Шарана новым главным тренером команды.
Специалист уже успел провести первую тренировку после своего назначения, но на ней отсутствовал самый звездный футболист клуба – Евгений Селезенев.
По информации источника, он приосединиться к команде 15-го января. Причины такой задержки пока что неизвестны.
Пока что «Минай» находится в Украине. Перед вылетом на сбор в Турцию, который начнется первого февраля, у команды будут еще две контрольные игры на родине: 22 января – с венгерским «Дебреценом» и 28 января – с «Ужгородом».
Ранее Шаран назвал главную задачу «Миная» на вторую часть сезона.
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