Официально. Шаран возглавил «Минай»
Шаран: «Задача «Миная» – остаться в УПЛ»
Тренер – о целях в новой команде
14 января 21:52
Фото: ФК Минай
Главный тренер «Миная» Владимир Шаран прокомментировал свои назначение и цели в новой команде.
«Приоритетная задача – остаться в Премьер-лиге. Постараемся создать боеспособный коллектив, это также задача нашего тренерского штаба.
Приоритетом будет результат. Нужно работать и доказывать в каждой команде, куда тебя приглашают и где тебя хотят видеть. И чтобы болельщики были довольны самоотдачей игроков».
«Минай» идет 15-м в таблице УПЛ.
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