Первым новичком «Руха» стал лидер «Ингульца»

Львовский коллектив начал работу на трансферном рынке

Ника Сичинава / Фото: Ингулец

Львовский «Рух» сделал первый ход на трансферном рынке.



Новичком команды стал лидер «Ингульца» Ника Сичинава. Команду Сергея Лавриненко нападающий покинул в статусе свободного агента, после того как у него завершился контракт с клубом из Петрово. Сообщается, что львовяне и Ника уже достигли договоренности.

Напомним, что одним из вариантов продолжения карьеры для Сичинавы был «Колос».