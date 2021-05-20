Президент «Руха» назвал самую сложную позицию для усиления в межсезонье
Первым новичком «Руха» стал лидер «Ингульца»
Львовский коллектив начал работу на трансферном рынке
20 мая 14:41
Ника Сичинава / Фото: Ингулец
Львовский «Рух» сделал первый ход на трансферном рынке.
Новичком команды стал лидер «Ингульца» Ника Сичинава. Команду Сергея Лавриненко нападающий покинул в статусе свободного агента, после того как у него завершился контракт с клубом из Петрово. Сообщается, что львовяне и Ника уже достигли договоренности.
Напомним, что одним из вариантов продолжения карьеры для Сичинавы был «Колос».
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