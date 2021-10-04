Петраков довызвал в сборную Украины еще одного игрока «Динамо»

Теперь в защите стало еще больше футболистов киевлян

Александр Петраков / Фото: Getty Images Защитник «Динамо» Артем Шабанов вызван в сборную Украины на матчи отбора на ЧМ-2022 с Финляндией и Боснией и Герцеговиной. Об этом сообщает пресс-служба УАФ. Теперь состав сборной Украины выглядит следующим образом. Вратари: Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), Денис Бойко, Георгий Бущан (оба - «Динамо» Киев), Дмитрий Ризнык («Ворскла» Полтава). Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все - «Шахтер» Донецк), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота, Артем Шабанов (все - «Динамо» Киев), Эдуард Соболь («Брюгге », Бельгия). Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все - «Динамо» Киев), Тарас Степаненко («Шахтер» Донецк), Сергей Булеца («Заря» Луганск), Александр Пихалёнок («Днепр-1» Днепр) Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия), Игорь Харатин («Легия», Польша). Нападающие: Роман Яремчук («Бенфика», Португалия), Артем Довбик («Днепр-1» Днепр), Даниил Сикан («Шахтер» Донецк). Резервный список: Андрей Лунин («Реал» Мадрид, Испания), Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба - «Шахтер» Донецк), Богдан Михайличенко («Андерлехт», Бельгия), Владислав Кочергин («Заря» Луганск), Владислав Калитвинцев («Десна» Чернигов). 9-го октября сборная Украины сыграет с Финляндией на выезде, а 12-го – против Боснии и Герцеговины во Львове.

Петр Приходько