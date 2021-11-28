Петраков: «FIFA правильно поступает, что разводит Россию и Украину. Сейчас не время»

Александр Петраков / Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков высказался о сборной Шотландии – нашем сопернике в полуфинале стыковых матчей в отборе на ЧМ-2022.

– Знаю, что там играет Мактомини. Практически все ребята выступают в АПЛ.

– Французы пока без подарков остались от вас? (сборная Франции победила в последнем туре отбора Фнляндию (2:0), что дало возможность Украине занять 2-е место – прим XSPORT.ua)

– Я говорил с президентом ассоциации об этом. Надо людей поблагодарить, написать. Я же не куплю в супермаркете бутылку французского вина, чтобы Дешам посмеялся. А вдруг подделка попадется. Можно водку с перцем подарить. Наш президент знает, как это делается.

Мы уже послали президенту Федерации футболп Франции письмо, а также Дешаму, от меня. Сказали им спасибо за порядочность. Дидье Дешам оставил очень приятное впечатление при знакомстве.

– Нужно ли разводить сборные Украины и России, или играть на нейтральной территории?

– FIFA поступила правильно. Это мое мнение. Сейчас не время.