Петраков: «FIFA правильно поступает, что разводит Россию и Украину. Сейчас не время»
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков высказался о сборной Шотландии – нашем сопернике в полуфинале стыковых матчей в отборе на ЧМ-2022.
– Что вы скажете о сборной Шотландии?
– Знаю, что там играет Мактомини. Практически все ребята выступают в АПЛ.
– Французы пока без подарков остались от вас? (сборная Франции победила в последнем туре отбора Фнляндию (2:0), что дало возможность Украине занять 2-е место – прим XSPORT.ua)
– Я говорил с президентом ассоциации об этом. Надо людей поблагодарить, написать. Я же не куплю в супермаркете бутылку французского вина, чтобы Дешам посмеялся. А вдруг подделка попадется. Можно водку с перцем подарить. Наш президент знает, как это делается.
Мы уже послали президенту Федерации футболп Франции письмо, а также Дешаму, от меня. Сказали им спасибо за порядочность. Дидье Дешам оставил очень приятное впечатление при знакомстве.
– Нужно ли разводить сборные Украины и России, или играть на нейтральной территории?
– FIFA поступила правильно. Это мое мнение. Сейчас не время.
Выступали в финальной стадии ЧМ еще в ХХ веке, выиграли все матчи за последние 2 месяца. Что нужно знать о Шотландии, с которой Украине играть в стыках.
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