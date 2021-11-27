Выступали в финальной стадии ЧМ еще в ХХ веке, выиграли все матчи за последние 2 месяца. Что нужно знать о Шотландии, с которой Украине играть в стыках

Команде Петракова достался не такой простой жребий, как кажется

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Фото: Getty Images

Сборная Украины узнала своего соперника в стыковых матчах отбора на чемпионат мира-2022. Скажем откровенно, если учитывать возможные варианты, мы попали в очень удачный квартет – путь А. В полуфинале сыграем против команды Шотландии (24 марта), а в случае прохода дальше – с победителем пары Австрия – Уэльс. Обе встречи пройдут на выезде, но с учетом того, что нам могли выпасть Португалия или Италия, и за такой жребий нужно сказать большое спасибо.

Игры пройдут в марте 2022-го года, судьба путевки в Катар решится за 2 встречи (полуфинал, как и финал, пройдет в один матч).





Что же представляет из себя сборная Шотландии? Попробуем разобраться.

Шотландия – самый слабый из возможных соперников сборной Украины, которые попали в число сеянных, ведь в рейтинге FIFA эта команда занимает лишь 38-е место. К примеру, команда Петракова в этом самом списке – на 25-м месте.

Тем не менее, по общей стоимости состава сборная Шотландии предпочтительней Украины. По версии портала Transfermarkt, наш соперник стоит 260 миллионов евро, что на 56 миллионов дороже, нежели сборная Украины (204 миллионов евро). Самый дорогой игрок сборной Шотландии – основной защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон, который стоит 65 миллионов евро.

И в этом компоненте шотландцы тоже выше Украины, ведь у нас самый дорогой – хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский (30 миллионов).

У сборной Шотландии заметен большой разрыв между лидерами команды и всеми остальными. Ведущих игроков у наших соперников можно насчитать шестеро: кроме Робертсона из «Ливерпуля» это латераль «Арсенала» Кирен Тирни, хавбек МЮ Скотт Мактоминей, талант из «Челси» Билл Гилмор, хавбек «Астон Виллы» Джон Макгин а также форвард «Саутгемптона Че Адамс. Это самые дорогие и звездные футболисты сборной Шотландии, общая стоимость которых достигает 197 миллионов евро – почти как вся сборная Украины.

Как видим, золотое поколение «бело-голубых» выступает в АПЛ. Именно Англия является главной лигой для легионеров команды, которых в Шотландии – 14 (56% от общего количества). Для сравнения, в команде Петракова – лишь 8 легионеров (это 32% от всего состава), остальные игроки представляют УПЛ.

Можно сказать, что сейчас сборная Шотландии является лучшей версией себя последнего 20-летия. Но не только из-за количества неплохих исполнителей из команд АПЛ, но и исходя из общих результатов команды в 21-м веке и некого прорыва последних лет на этом фоне.

Сборная Шотландии до 2021-го года не играла в финальных стадиях больших турниров целых 23 года (с ЧМ-1998). Первый большой турнир для команды за эти годы – Евро-2020. Нельзя сказать, что «тартановая армия» (прозвище сборной Шотландии) выступила там хорошо, но и не очень плохо. В группе с Англией, Чехией и Хорватией с 1-м очком заняли последнее место, зато отобрали очки у главных врагов и близких соседей – англичан (хорватам и чехам, соответственно, уступили). Но не стоит акцентировать внимание на результате, попадание на такой большой турнир впервые в 21-м веке для шотландцев было уже достижением.

И вот команда снова претендует на большой турнир. Это говорит о том, что перед нами сильнейшая Шотландия за последние годы. Но и не такая уж непроходимая, судя по результатам. На Евро-2020 (куда, скажем честно, не проходит уже лишь ленивый) команда еле пролезла через стыки – сначала прошли Израиль, а затем – Сербию (в двух случаях – в серии пенальти).

А в группе отбора на ЧМ-2022 у нашего соперника не была особо сложных оппонентов: играли с Данией (которая в итоге стала первой), Австрией (которая квалификацию провалила, но прошла в стыки благодаря Лиге наций), Израилем, Молдовой и Фарерами.

Шотландия заняла второе место. Но осенняя победная серия команды все же впечатляет. В последний раз Шотландия уступала 1-го сентября (как раз лидеру группы – Дании (0:2), а затем было 6 побед подряд (дважды над Молдовой, Австрией, Израилем, Фарерами и Данией). Правда, последнюю победу над Данией не стоит переоценивать – уже было известно, что датчане останутся первыми в группе, а шотландцы точно будут вторыми.

Главный тренер сборной Шотландии – также «выходец» из АПЛ. Стив Кларк принял команду в 2019-м году и именно он вывел «тартановую армию» на Евро-2020.

В Англии Кларк тренировал «Вест Бром» и «Астон Виллу», а также был ассистентом в ряде других клубов – «Ньюкасле», «Челси», «Вест Хэме» и «Ливерпуле».

Ориентированный на Англию тренер, половина английских игроков. Исходя из этого, Шотландия играет в типичный английский футбол середняков. Это силовая игра с акцентом на борьбу и верховые единоборства. Сборная Шотландии – неуступчивый соперник. Скорее всего, Украина будет играть первым номером против команды Кларка, которая не любит контролировать мяч и пытается с ним как можно быстрее расстаться. Короче говоря, Шотландия – это простой футбол без особой выдумки и тактических извиваний.

Что же касается схемы игры, то Шотландия играет в 3 центральных защитника и двумя активными фланговыми вингбэками (которые трансформируются в двух крайних защитников во время обороны). Нередко Шотландия играет в два форварда.

С шотландцами мы уже играли – но только дважды в своей истории.

Это случилось в отборе на Евро-2008, который Украина тогда провалила и оказалась в группе даже ниже Шотландии – на 4-м месте (первое и второе место заняли Франция и Италия). В домашней встрече мы Шотландию победили со счетом 2:0, а вот на выезде уже уступили – 1:3.

Подходим к этому матчу со сдержанным оптимизмом. Можно улыбнуться (ведь нас обошли стороной грозные соперники, и их не будет даже в случае выхода в финал стыков), но и не расслабляемся: Шотландия не является выдающейся командой, но и не похожа на соперника, который так просто отдаст победу.

Тем более, Украине исторически очень сложно играть против неуступчивых соперников, даже если они не очень техничны. Мы не особо умеем вскрывать насыщенную оборону. Мы уже однажды представляли себя на ЧМ, а затем вылетели от Греции. Это был 2009-й год. Ошибок повторять нельзя. Тем не менее, что будет в марте – неизвестно. Ждем и надеемся на лучшее.