Петраков: «Говорю Караваеву, покажи, как надо правильно держать игрока. Он показал неправильно»
Петраков – о контроле мяча: «Мы не испанцы и никогда ими не будем»
Тренер сборной Украины рассказал, что мешает ему поставить именно такой стиль игры
13 сентября 09:47
Александр Петраков / Фото - УАФ
И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал в эфире программы «Великий футбол» о том, почему он не может играть в контроль мяча.
Когда меня назначали, говорили, что наш футбол пойдет под откос. Что я все поменяю, что делал Андрей Шевченко. Все уничтожу.
Я тоже хочу играть в контроль мяча. Но мы не испанцы и никогда ими не будем.
Петраков также прокомментировал действия в обороне Александра Караваева.