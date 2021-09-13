Петраков – о контроле мяча: «Мы не испанцы и никогда ими не будем»

Тренер сборной Украины рассказал, что мешает ему поставить именно такой стиль игры

Александр Петраков / Фото - УАФ И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал в эфире программы «Великий футбол» о том, почему он не может играть в контроль мяча. Когда меня назначали, говорили, что наш футбол пойдет под откос. Что я все поменяю, что делал Андрей Шевченко. Все уничтожу. Я тоже хочу играть в контроль мяча. Но мы не испанцы и никогда ими не будем. Петраков также прокомментировал действия в обороне Александра Караваева.

Сергей Стаднюк