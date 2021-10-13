Украина может выйти со второго места, даже если снова не победит Боснию. Рассматриваем все возможные расклады в нашей группе
Петраков: «На этом уровне играть, нужно свои моменты забивать»
Тренер – о ничьей с Боснией и Герцеговиной
07:18
Фото: УАФ
И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков прокомментировал ничью с Боснией и Герцеговиной в отборе на ЧМ-2022.
«В раздевалке все ребята расстроены. Результат – негативный. Сыграли вничью. Но мы знали, что все равно в Боснии и Герцеговине будет лобовой матч. Еще финны с ними сыграют. Я ребятам поблагодарил за игру. Сказал: «Давайте будем готовиться к матчу с Боснией».
Где не получилось?
«На этом уровне играть, нужно свои моменты забивать. Не забиваешь ты – забьют тебе. Я уже поговорил, как нам этот мяч забили. Соболь говорит, что его перекинули. Глубоко сели. Матвиенко и Соболь играли с зазорами».
Может, нужно было немного придержать на поле Яремчука и Ярмоленко?
«Нет, ребята подсели. Яремчук еще в перерыве уже говорил. Ярмоленко говорил: «Васильич, тяжело».
Это были спланированные замены?
«Нет. Я уже видел. И Шапаренко. У меня нет к ним претензий. Я видел, что Коле уже очень тяжело. Он молодец, столько сыграл, в Финляндии хорошо играл, брал на себя. Он же не железный.
Я еще думал сделать 4-4-2, защитника поменять. А сам думаю: «Ребята подустали». Видел, и Кривцову тяжело, Забарный. Вижу, очень тяжело парням. Думаю, еще во Львове проиграть?»
Степаненко сказал, что нужно поменять менталитет и не садиться.
«Мы говорили. И в перерыве был разговор, что нужно выше встречать, не стоять на двух ногах. Видели, какая передача пошла, Сидорчук в фланг, побежал. Еще был Харатин. Ну, что уже сейчас говорить».
Почему не вышел Довбик?
«Это мое решение. Сразу вам говорю. Я его поставил в Финляндии, он тоже выходил на поле. Я поставил Сикана».
Почему Сикан?
«Это чисто решение. Понадеялся, думал, что Сикан сделает. Чисто интуитивно».
Украина осталась второй в таблице отбора на Евро-2022.