Петраков: «Первый сбор был очень тяжелым, но я справился»

Александр Петраков / Фото: Getty Images

Главный трене сборной Украины Александр Петраков в эфире телеканала «Футбол 1» высказался о ничьей с Чехией (1:1) в товарищеском матче.

- Пять.

– Пять дебютантов. И команда четвертьфиналист Евро, как никак. Ну 20 секунд. С Казахстаном 20 секунд, тут 20 секунд. Я уже зашел в раздевалку и сказал: «Ну так же, ребята, нельзя. Нужно какую-то концентрацию иметь. Кто-то должен руководить, а вас расстреливают». У них уже сил не было.

- Качараба сказал, что он связывает это с усталостью. Согласитесь?

– Да, чисто усталость.

- Пять дебютантов. Кто вам больше всего понравился? Как в целом оцените?

– Качараба у меня играл в команде 1995 года рождения. Считаю, он дебютировал хорошо. Корниенко дебютировал, забил гол. В целом хорошо. Еще вышел Булеца, Сирота дебютировал. Саша очень переживал, такие ошибки были. Но мы разберем, думаю, в такой игре ребята пойдут дальше.

- Замена Кривцова – плановая?

– Нет. Он попросил замену. У него что-то с ногой. Центральных защитников не было. Но я заранее понимал. С Соболем переговорил. Он тоже 1995-го, хорошо его знаю. Эдик вышел, не подвел. Хорошо, что так.

Только ничья – у меня аж сердце болит.

- Это контрольный матч.

– Все равно. Надо было на Хельсинки 9 октября, 19.00.

- Каким запомнился для вас первый сбор?

– Очень тяжелым. Но я справился. Мне помогали. Пятов помогал, Ярмоленко тоже очень помогал. Я уже адаптировался.

- Вы уже тут свой?

– Да, скажем так.