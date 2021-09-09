Петраков: «Первый сбор был очень тяжелым, но я справился»
Главный трене сборной Украины Александр Петраков в эфире телеканала «Футбол 1» высказался о ничьей с Чехией (1:1) в товарищеском матче.
– Понимал, что у Чехии должна быть ротация, но они ее не сделали. Они после Бельгии оставили весь основной состав, играл весь основной состав. У меня были немного не те ресурсы. Но ребята молодцы. Играли, отдавались. Такого рисунка не было хорошего, было много потерь. Зато в таких играх ребята начинают играть. Сколько дебютировало?
- Пять.
– Пять дебютантов. И команда четвертьфиналист Евро, как никак. Ну 20 секунд. С Казахстаном 20 секунд, тут 20 секунд. Я уже зашел в раздевалку и сказал: «Ну так же, ребята, нельзя. Нужно какую-то концентрацию иметь. Кто-то должен руководить, а вас расстреливают». У них уже сил не было.
- Качараба сказал, что он связывает это с усталостью. Согласитесь?
– Да, чисто усталость.
- Пять дебютантов. Кто вам больше всего понравился? Как в целом оцените?
– Качараба у меня играл в команде 1995 года рождения. Считаю, он дебютировал хорошо. Корниенко дебютировал, забил гол. В целом хорошо. Еще вышел Булеца, Сирота дебютировал. Саша очень переживал, такие ошибки были. Но мы разберем, думаю, в такой игре ребята пойдут дальше.
- Замена Кривцова – плановая?
– Нет. Он попросил замену. У него что-то с ногой. Центральных защитников не было. Но я заранее понимал. С Соболем переговорил. Он тоже 1995-го, хорошо его знаю. Эдик вышел, не подвел. Хорошо, что так.
Только ничья – у меня аж сердце болит.
- Это контрольный матч.
– Все равно. Надо было на Хельсинки 9 октября, 19.00.
- Каким запомнился для вас первый сбор?
– Очень тяжелым. Но я справился. Мне помогали. Пятов помогал, Ярмоленко тоже очень помогал. Я уже адаптировался.
- Вы уже тут свой?
– Да, скажем так.
Напомним, в двух матчах отбора на ЧМ-2022 Украина также сыграла вничью – с Казахстаном (2:2) и с Францией (1:1).
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