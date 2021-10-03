Определились стартовые составы «Динамо» и «Шахтера» на украинское «классико»
Петраков посетил матч между «Динамо» и «Шахтером»
Специалист решил посмотреть на своих подопечных в составе клубов
3 октября 20:06
Александр Петраков / фото - УАФ
В матче десятого тура УПЛ «Динамо» принимало «Шахтер».
На игре присутствовал главный тренер сборной Украины Александр Петраков.
Уже на следующий день после игры, 4 октября начнется сбор национальной команды.
9 октября подопечные Петракова сыграют на выезде с финнами, а 12 октября – примут на своем поле Боснию и Герцеговину.
Онлайн трансляция «Динамо» – «Шахтер».
Напомним, стало известно, почему Миколенко и Вербич пропустили украинское «классико».
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