Петраков вызовет Малиновского на ноябрьские матчи сборной Украины

«Сине-желтые» сыграют с Боснией и Болгарией

Фото: УАФ

Сборная Украины вскоре огласит составы на матчи с Болгарией и Боснией и Герцеговиной в ноябре.

Сообщается, что в команду будет вызван полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский. И.о. тренера сборной Александр Петраков вызовет всех сильнейших игроков на важный матч.

Также отмечается, что Руслан уже провел разговор с Петраковым и согласился прибыть на сборы.

11 ноября Украина сыграет контрольный матч с Болгарией, а 16 ноября – против Боснии и Герцеговины в последнем матче отбора на ЧМ-2022.

Малиновский пропустил последние игры сборной Украины. Сообщалось, что у игрока был конфликт с Петраковым.