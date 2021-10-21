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Петраков вызовет Малиновского на ноябрьские матчи сборной Украины
«Сине-желтые» сыграют с Боснией и Болгарией
17:32
Фото: УАФ
Сборная Украины вскоре огласит составы на матчи с Болгарией и Боснией и Герцеговиной в ноябре.
Сообщается, что в команду будет вызван полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский. И.о. тренера сборной Александр Петраков вызовет всех сильнейших игроков на важный матч.
Также отмечается, что Руслан уже провел разговор с Петраковым и согласился прибыть на сборы.
11 ноября Украина сыграет контрольный матч с Болгарией, а 16 ноября – против Боснии и Герцеговины в последнем матче отбора на ЧМ-2022.
Малиновский пропустил последние игры сборной Украины. Сообщалось, что у игрока был конфликт с Петраковым.
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