Яремчук: «Видимо, все разногласия между Малиновским и Петраковым уже в прошлом»
Петраков вызвал в сборную Украины Малиновского, Коваленко и Гармаша
Теперь уже официально
16:34
Руслан Малиновский / Фото: УАФ
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков огласил список футболистов, которые будут готовиться к последнему матчу отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
Вратари: Пятов, Бущан, Ризнык.
Защитники: Матвиенко, Кривцов, Соболь, Миколенко, Забарный, Качараба, Тымчик, Караваев.
Полузащитники: Степаненко, Зинченко, Шапаренко, Буяльский, Зубков, Ярмоленко, Коваленко, Малиновский, Сидорчук, Цыганков.
Нападающие: Сикан, Гармаш, Яремчук, Довбик.
Резервный список: Лунин, Трубин, Конопля, Бондарь, Корниенко, Булеца, Харатин, Пихаленок.
Сборная Украины сыграет с Боснией и Герцеговиной 16-го ноября . Также команда Петракова проведет товарищеский матч с Болгарией 11-го ноября.
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