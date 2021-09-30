Петракову стоит задуматься? Малиновский – в команде месяца Серии А

В новом сезоне украинец продолжает разрывать итальянский чемпионат

Руслан Малиновский / фото - Atalanta BC

Авторитетный статистический портал WhoScored назвал символическую сборную сентября в Серии А.

В команду месяца попал украинский атакующий хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский со средним балом 7.69. Выше чем у полузащитника, оценка только у форвардов «Наполи» Виктора Осимхена (7.93) и Лоренцо Инсинье (7.80).

Украинец – единственный игрок бергамасков, попавший в символическую сборную. В команде месяца 6 игроков представляют «Наполи», и по одному «Милан», «Торино», «Интер» и «Ювентус».

После шести туров «Аталанта» идет на 7 месте в таблице, набрав 11 очков.

Ранее главный тренер сборной Украины Александр Петраков решил не вызывать хавбека на октябрьские матчи команды. Даже травма Александра Зинченко не поменяла ситуацию.

Напомним, «Аталанта» с Малиновским возглавила свою группу в ЛЧ.