Лига чемпионов. «Аталанта» минимально переиграла «Янг Бойз», «Зенит» разгромил «Мальме»
Вашему вниманию результаты матчей первого слота второго игрового дня во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов.
«Аталанта» – «Янг Бойз» 1:0
Гол: Пессина, 68
«Аталанта»: Муссо, Дзаппакоста (Пеццелла, 90), Толои, Гимшити, Демирал, Гозенс (Мэле, 11), де Рон, Фройлер (Копмейнерс, 90), Малиновский (Муриэль, 75), Пессина (Пашалич, 75), Сапата.
«Янг Бойз»: фон Балльмос, Хефти (Масерас, 83), Лаупер, Камара, Гарсия, Мартинс Перейра, Сьерро (Мамбимби, 69), Эбишер (Шпильманн, 83), Нгамале, Сьебатшо (Канга, 66), Элиа (Ридер, 66).
Предупреждения: Сьерро (65), Дзаппакоста (90).
«Зенит – «Мальме» 4:0
Голы: Клаудиньо, 9, Кузяев, 49, Сутормин, 80, Вендел, 90+2
«Зенит»: Крицюк, Ракицкий, Чистяков, Барриос, Дуглас Сантос (Круговой, 84), Сутормин (Кравцов, 84), Кузяев (Азмун, 76), Вендел, Дзюба (Мостовой, 84), Малком, Клаудиньо (Ерохин, 75).
«Мальме»: Далин, Ларссон, Нильсен, Брурссон (Эйле, 88), Ахмедходжич, Бергет, Кристиансен, Ракип (Ольссон, 55), Инносент (Пенья, 62), Бирманчевич (Налич, 88), Чолак (Абубакари, 63).
Предупреждения: Ракип (30), Брурссон (86).
Удаление: Ахмедходжич (53).
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