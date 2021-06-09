«Милан» хочет арендовать защитника «Барселоны»
Пике готов пойти на снижение зарплаты, чтобы остаться в «Барселоне»
Контракт с защитником истекает через три года
15:35
Фото: Marca
Защитник Жерер Пике останется в «Барселоне».
Он готов к понижению зарплаты, чтобы не попасть в список игроков на трансфер. Его контракт рассчитан еще на три года, сообщает TV-2.
Из-за коронавируса «Барса» лишилась большой части доходов и попросила игроков клуба пойти на понижение оклада. Также предлагается новый контракт, но с зарплатой ниже и Лионелю Месси.
В минувшем сезоне Пике провел 18 матчей.
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