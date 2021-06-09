Пике готов пойти на снижение зарплаты, чтобы остаться в «Барселоне»

Контракт с защитником истекает через три года

Фото: Marca

Защитник Жерер Пике останется в «Барселоне».

Он готов к понижению зарплаты, чтобы не попасть в список игроков на трансфер. Его контракт рассчитан еще на три года, сообщает TV-2.

Из-за коронавируса «Барса» лишилась большой части доходов и попросила игроков клуба пойти на понижение оклада. Также предлагается новый контракт, но с зарплатой ниже и Лионелю Месси.

В минувшем сезоне Пике провел 18 матчей.