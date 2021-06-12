Пике оценил возможность перехода Холанда в «Барселону»

За норвежцем выстроилась самая настоящая очередь

Эрлинг Холанд / фото - Sporten

Защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике в беседе с Youtube-блогером рассказал о том, может ли испанский клуб подписать нападающего «Боруссии» Эрлинга Холанда:

«Без понятия. Надеюсь, что он перейдет в «Барселону». Топ-футболисты должны играть у нас. Но это решение принимать клубу».

Холанд – один из самых лакомых кусочков на трансферном рынке. За подпись норвежца сражаются «Реал», «Бавария», «Челси» и «Манчестер Сити». А вот переход игрока в стан «блаугранас» кажется практически невозможным, учитывая серьезный финансовые проблемы команды.

Так как по результатам минувшей кампании «Боруссия» смогла зацепиться за место в Лиге Чемпионов, и даже взять Кубок Германии, существует вероятность того, что 20-летний форвард все-таки отыграет за «шмелей» еще один год.

Летом 2022 года в контракте норвежца активируется функция, позволяющая выкупить игрока за 75 миллионов евро. Так что, если этим летом Холанд не сменит клубную прописку, то в следующем году он наверняка уйдет на повышение.

Напомним, «Боруссия» установила ценник на Джейдона Санчо.