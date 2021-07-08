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Пикфорд побил 55-летний рекорд «сухой» серии Бэнкса в сборной Англии

Команда «трех львов» впервые пропустила на турнире
Футбол Евро-2020
10:10
Пикфорд побил 55-летний рекорд «сухой» серии Бэнкса в сборной Англии
Фото: BBC

Англия обыграла Данию (2:1) в полуфинале Евро-2020.

Рекорд в матче установил Джордан Пикфорд. Он не пропускал 721 минуту. Серию прервал форвард Миккель Дамсгор, забив Англии со штрафного.

Пикфорд превзошел достижение Городна Бэнкса, «сухая» серия которого продлилась 720 минут, сообщает Opta. Этот рекорд был установлен 55 лет назад.

Также это первый гол, которая Англия пропустила на турнире.

Андрей Усмонов
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сборная Англии (футбол) сборная Дании (футбол)

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