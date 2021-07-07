Сказка закончилась. Дания уступила Англии место в финале из-за автогола и пенальти

В решающем поединке Евро-2020 команда «трех львов» сыграет против Италии

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В полуфинале Евро-2020 Англия добыла волевую победу над Данией.

Счет в матче открыли гости. Гол Дамсгора стал первым результативным ударом со штрафного на турнире. Кроме того англичане впервые пропустили в рамках соревнований.

Однако радовались подопечные Юльманна недолго. После удара Стерлинга Кьер срезал мяч в собственные ворота. Таким образом был забит очередной автогол на Евро-2020.

После перерыва команда «трех львов» перехватила инициативу. Однако особой остроты у ворот соперника создавать не удавалось.

Заработать пенальти мог Кейн. Защитник сборной Дании откровенно сыграл в ногу форварду. Однако перед этим сам англичанин нашил правила на Поульсене.

Датчане продолжили играть от обороны и в дополнительное время. Однако ставка на это себя не оправдала. Стерлинг благодаря индивидуальным действиям вошел в штрафную площадь, где упал в борьбе с Меле и Вестергором.

Арбитр встречи указал на точку. VAR не изменил решение рефери в сложном эпизоде. Удар с пенальти Кейна сумел отразить Шмейхель. Однако форвард сумел добить мяч в сетку.

Юльман пошел ва-банк, заменив центрбека Вестергора нападающим Виндом. Но усилий гостей не хватило на то, чтобы спасти поединок.

Англия пробилась в финал турнира. Там команда сыграет с Италией.

Евро-2020, 1/2 финала

Англия – Дания 2:1 (1:1 – основное время)

Голы: Кьер, 39 (автогол), Кейн, 104 – Дамсгор, 30

Англия: Пикфорд, Стоунз, Уокер, Шоу, Магуайр, Сака (Грилиш, 69; Триппьер, 105), Райс (Хендерсон, 95), Маунт (Фоден, 95), Филлипс, Стерлинг, Кейн.

Дания: Шмейхель, Ларсен (Васс, 67), Вестергор (Винд, 105), Кьер, Мэле, Хейбьерг, Дилэйни (Йенсен, 88), Дамсгор (Поульсен, 67), Кристенсен (Андерсен, 79), Брэйтуэйт, Дольберг (Нергор, 67).

Магуайр – Васс