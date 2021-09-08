Пиоли: «Этот «Милан» – сильнейший, который я тренировал. Ибрагимович помог нам вырасти»

Стефано Пиоли / фото - Nachedeu

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли оценил силу нынешнего состава «россонери». Специалиста цитирует Calciomercato.

В Италии все команды потенциально очень сильны. «Интер», «Ювентус», «Рома», «Наполи», «Аталанта», «Лацио» и мы.

Сейчас начнутся кубковые игры, которые наверняка отсеют некоторые команды. Мы должны думать, что можем выиграть каждую игру, и в конце сезона мы увидим, чего нам удалось достичь.

С Ибрагимовичем легко поладить. Мы два очень прямых человека, мы говорим друг другу, что думаем. И мы оба, конечно же, ставим перед собой главной целью успех команды. Я думаю, что все будет очень хорошо, если начать с этого.

Я не боюсь обсуждений и сравнений. Златан никогда в этом не признается, но он первый, кто берет на себя ответственность. Он чрезвычайно умный и сочувствующий человек. Он, безусловно, заставил нас сильно вырасти и многое еще отдаст «Милану».