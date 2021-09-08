Пиоли: «Этот «Милан» – сильнейший, который я тренировал. Ибрагимович помог нам вырасти»
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли оценил силу нынешнего состава «россонери». Специалиста цитирует Calciomercato.
«Я убедительно объяснил игрокам, что нынешний «Милан» – самый сильный «Милан», который я тренировал. Парни очень выросли, стали сознательнее и сильнее индивидуально
В Италии все команды потенциально очень сильны. «Интер», «Ювентус», «Рома», «Наполи», «Аталанта», «Лацио» и мы.
Сейчас начнутся кубковые игры, которые наверняка отсеют некоторые команды. Мы должны думать, что можем выиграть каждую игру, и в конце сезона мы увидим, чего нам удалось достичь.
С Ибрагимовичем легко поладить. Мы два очень прямых человека, мы говорим друг другу, что думаем. И мы оба, конечно же, ставим перед собой главной целью успех команды. Я думаю, что все будет очень хорошо, если начать с этого.
Я не боюсь обсуждений и сравнений. Златан никогда в этом не признается, но он первый, кто берет на себя ответственность. Он чрезвычайно умный и сочувствующий человек. Он, безусловно, заставил нас сильно вырасти и многое еще отдаст «Милану».
В минувшем сезоне «Милан» занял второе место в итальянском чемпионате, обойдя «Ювентус» и впервые за 7 лет выйдя в Лигу чемпионов.
За два года в составе «россонери» Ибрагимович провел 47 матчей, в которых забил 28 голов и отдал 8 результативных передач.
Напомним, шведский форвард восстановился от травмы и вернулся к тренировкам.
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