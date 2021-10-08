Пиоли: «Игроки «Милана» видят в Ибрагимовиче лидера. Он всегда готов помочь»

Тренер вспомнил о первой встрече со Златаном

Фото: Football Italia

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли вспомнил Football Italia о первой встрече со Златаном Ибрагимовичем.

«Во время нашей первой встречи он сказал мне: «Мистер, не слушайте тех, кто говорит, что я не готов. Я приехал сюда, чтобы играть, а вы — чтобы тренировать». Вне зависимости от того, что он выберет дальше, Ибрагимович добьется успеха. Он отлично понимает футбол и всегда принимает правильные решения. Игроки видят в нем лидера, но он также является альтруистом, который всегда готов помочь».

Ибрагимович на данный момент восстанавливается после травмы. В этом сезоне он провел один матч, но и забил в нем.

Завершать карьеру игрок не намерен.