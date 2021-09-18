Ибрагимович не успеет восстановиться к матчу с «Ювентусом»
Райола рассказал, когда Ибрагимович уйдет на пенсию
Златан продолжает играть за «Милан» в 39 лет
07:42
Златан Ибрагимович / Фото: Getty Images
Футбольный агент Мино Райола рассказал, когда 39-летний форвард «Милана» Златан Ибрагимович уйдет на пенсию. Его слова приводит Football Italia.
«Посмотрим, чего Златан захочет в июне. Он всегда год за годом решает все без спешки. Конечно, в тот день, когда он не будет чувствовать себя ключевым игроком команды, Ибра уйдёт на пенсию и начнёт новую главу в качестве директора клуба».
Ранее стало известно, что Ибрагимович пропустит матч «Милана с «Ювентусом».
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