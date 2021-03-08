Пиоли: «Вернона» – команда, которая умеет доставлять проблемы. «Милану» было нелегко»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал Football Italia победу команды над «Вероной» (2:0) в матче 26 тура Серии А.

Мы гордимся, что у нас молодая команда, но нужна стабильность. Мы знаем свои сильные и слабые стороны. Работаем для того, чтобы решать проблемы и стать лучше».