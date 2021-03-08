«Милан» уверенно переиграл «Верону» и приблизился к «Интеру» в турнирной таблице
Пиоли: «Вернона» – команда, которая умеет доставлять проблемы. «Милану» было нелегко»
«Россонери» выиграли свой матч
Фото: AFP
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал Football Italia победу команды над «Вероной» (2:0) в матче 26 тура Серии А.
«Это был нелегкий матч против команды, которая умеет доставлять проблемы, хотя сегодня нам пришлось не так туго, как в предыдущих играх против них. Поле было неидеальным, но мы сыграли хорошо. Иногда игроки меняли позиции, но рисунок игры оставался прежним.
Мы гордимся, что у нас молодая команда, но нужна стабильность. Мы знаем свои сильные и слабые стороны. Работаем для того, чтобы решать проблемы и стать лучше».
«Милан» уступает «Интеру» 3 очка в таблице.
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