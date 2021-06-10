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Платини – о Суперлиге: «Клубы имеют полное право организовывать свои турниры»
Экс-президент UEFA высказал свое мнение по этому поводу
Мишель Платини / Фото: ВВС
Бывший президент UEFA Мишель Платини высказался по поводу создания Суперлиги топ-клубами. Его слова приводит ВВС.
«Конфликт между UEFA и Суперлигой забавляет меня. На протяжении 50 лет клубы пытались изменить формулу еврокубков и в этот раз почти добились этого. Но из-за жесткой реакции со стороны прессы и фанатов все пока зашло в тупик.
Фанаты и СМИ сделали то, с чем не справился UEFA, – объединили клубы.
Я считаю, что у клубов есть полное право организовывать свои турниры и не участвовать в чемпионатах или других мероприятиях, организованных UEFA и FIFA».
Ранее стало известно, что клубы АПЛ заплатят 20 миллионов фунтов штрафа за участие в Суперлиге.
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