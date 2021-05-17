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Плей-офф за выход в АПЛ. «Барнсли» уступил «Суонси». Как это было

Валлийцы выиграли первый матч плей-офф
Футбол Премьер-Лига (Англия)
17 мая 23:59
Плей-офф за выход в АПЛ. «Барнсли» уступил «Суонси». Как это было
Фото: Sky Sports

Чемпионшип. Плей-офф:

«Барнсли» – «Суонси» 0:1

Гол: Айю, 39

На этом все! "Суонси" выиграл у "Барнсли" на выезде первый матч. Ответная игра состоится 22 мая.

89" Дайка заменил Адебейеджо.

88" Не выходит у "Барнсли" финальный штурм. "Суонси" в последние минуты взял игру под контроль.

85" Айю пытался повторить свой гол, но на этот раз заблокировали его выстрел.

78" Уильямс заменил Палмера.

77" Вовремя вышел из ворот Вудман, перехватив мяч у Вудроу, который мог забивать.

72" Лоу накрутил Сиббика в штрафной, но не попал в дальнюю девятку.

69" Раутледж заменил Каллена.

63" Дайк, казалось, хороший пас отдавал партнерам, но мяч никого не нашел из них.

55" Мог забивать Моррис, но не попал в створ.

52" Айю получил желтую карточку.

50" Моуатт! Едва не попал в угол поймав мяч в дали от штрафной.

48" Момент! Бриттон должен был забивать, но вместо сильного удара по пустым воротам катнул мяч Вудману.

46" Моррис поменял Фризера.

Возобновилась встреча!

Перерыв.

44" Хелик пробил головой - в руки Вайдману.

39" Гоооооол! Айю открыл счет! Качнул он защитники и пробил точно в угол!

36" Неплохой навес на Айю, но его оттеснили от мяча.

31" Фризер прострелил на Дайка, но тот не успел к мячу.

25" Нет моментов пока в матче.

21" В третий раз уже Дайк фолит на соперниках в атаке. Рефери пока лишь предупреждает игрока.

19" Пробил и Андерсен - в руки вратарю.

15" Неплохой заброс на Вудроу, но на мяче первым был вратарь "Суонси."

9" Угловой "Барнсли" заработал, но не смог создать момент.

5" Первый удар! Палмер пробил - выше ворот.

Матч начался!

Арбитр матча - Тони Харрингтон.

Составы команд:

Добрый вечер. XSPORT.ua начинает текстовую трансляцию первой встречи плей-офф «Барнсли» – «Суонси»!

«Барнсли» в первом полуфинале плей-офф за выход в АПЛ сыграет против «Суонси».

Дата и место матча «Барнсли» – «Суонси»

Игра состоится в понедельник, 17 мая (17.05.2021).

Принимать первый матч будет «Барнсли» на своем стадионе.

«Барнсли» – «Суонси»: прямая трансляция

Следить за ходом противостояния в Украине можно на нашем сайте.

В день матча в этой новости мы проведем текстовую онлайн-трансляцию со всеми подробностями. Начало в 22:15 по киевскому времени.

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