Плей-офф за выход в АПЛ. «Борнмут» обыграл «Брентфорд». Как это было
Чемпионшип. Плей-офф.
«Борнмут» – «Брентфорд» 1:0
Гол: Данжума, 55
На этом все! "Борнмут" выиграл первый матч полуфинала у "Брентфорда". Ответная игра состоится 22 мая.
87" Соланке пробил - в руки Райи.
86" Йенсена заменил Годдос.
84" Данжума приложился со штрафного - Райя на месте.
81" Уилшир заменил Брукса.
78" Какой момент! Мбуемо выбежал из-под защитников и с пары метров не смог замкнуть прострел.
73" Янельта заменил Дарсгоу.
72" Стейси заменил Пирсона.
67" Маркондас оказался на ударной позиции, но Бегович опередил форварда соперника.
61" Йенсен мощно пробил с острого угла - попал в сетку с внешней стороны.
57" Мбуемо, Генри и Маркондас заменили Форса, Фосу-Хенри и Рорслев.
55" Гоооооооооооол! "Борнмут" впереди! Данжума получил пас и катнул его точно в угол!
Bournemouth 1-0 Brentford - Arnaut Danjuma goalpic.twitter.com/StqNWsDAQ2— noobfcb (@noobfcb) May 17, 2021
52" Норгер пробил через себя - чуть выше ворот.
49" Не смог Брукс вывести Соланке на удар.
Возобновилась встреча!
Перерыв.
45+4" Рорслев получил желтую карточку.
45+2" Метон заменил Кука.
41" На месте Райа! Потащил он удар головой Кука в угол, а позже на добивании удар Брукса принял игрок "Брентфорда".
38" Соланке выбежал в контратаку, но отдал отвратительный пас партнеру.
37" Удар от Каноса заблокировали защитники.
32" Не дали Тони пробить в штрафной.
26" Канос пробил из-за штрафной - мимо ворот.
24" Форс мог выбегать на ворота, но Кук в шикарном подкате выбил мяч.
18" Навес на Соланке и тот попал в штангу!
16" Тони сфолил в чужой штрафной.
12" Обязан был забивать Биллинг, но не попал как следует по мячу.
10" Классный удар от Лермы с лета, но пробил чуть мимо ворот.
9" Пока без моментов в начале матча.
4" Тони получил хороший пас из глубины, но не смог обработать мяч.
Игра началась!
Матч обслужит - Тим Робинсон.
Составы команд:
We're unchanged from Bristol City win— Brentford FC (@BrentfordFC) May 17, 2021
Henry and Dalsgaard return to bench#BrentfordFC #BOUBRE pic.twitter.com/1jl5u5CvBP
Cook captains the side
Solanke leads the line— AFC Bournemouth (@afcbournemouth) May 17, 2021
Danjuma and Brooks wide
Here's how we line-up for this evening's play-off semi-final against Brentford
Let's go, lads!! pic.twitter.com/8Qrv6XNCFr
Добрый вечер. XSPORT.ua начинает текстовую трансляцию первого матча плей-офф «Борнмут» – «Брентфорд».
«Борнмут» в первом полуфинале плей-офф за выход в АПЛ сыграет против «Брентфорда».
Дата и место матча «Борнмут» – «Брентфорд»
Игра состоится в понедельник, 17 мая (17.05.2021).
Принимать первый матч будет «Борнмут» на своем стадионе.
«Борнмут» – «Брентфорд»: прямая трансляция
Следить за ходом противостояния в Украине можно на нашем сайте.
В день матча в этой новости мы проведем текстовую онлайн-трансляцию со всеми подробностями. Начало в 20:00 по киевскому времени.
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