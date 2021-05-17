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Плей-офф за выход в АПЛ. «Борнмут» обыграл «Брентфорд». Как это было

Первый полуфинал остался за хозяевами
Футбол Премьер-Лига (Англия)
17 мая 21:54
Плей-офф за выход в АПЛ. «Борнмут» обыграл «Брентфорд». Как это было
Фото: Sky Sports

Чемпионшип. Плей-офф. 

«Борнмут» – «Брентфорд» 1:0

Гол: Данжума, 55

На этом все! "Борнмут" выиграл первый матч полуфинала у "Брентфорда". Ответная игра состоится 22 мая.

87" Соланке пробил - в руки Райи.

86" Йенсена заменил Годдос.

84" Данжума приложился со штрафного - Райя на месте.

81" Уилшир заменил Брукса.

78" Какой момент! Мбуемо выбежал из-под защитников и с пары метров не смог замкнуть прострел.

73" Янельта заменил Дарсгоу.

72" Стейси заменил Пирсона.

67" Маркондас оказался на ударной позиции, но Бегович опередил форварда соперника.

61" Йенсен мощно пробил с острого угла - попал в сетку с внешней стороны.

57" Мбуемо, Генри и Маркондас заменили Форса, Фосу-Хенри и Рорслев.

55" Гоооооооооооол! "Борнмут" впереди! Данжума получил пас и катнул его точно в угол!

52" Норгер пробил через себя - чуть выше ворот.

49" Не смог Брукс вывести Соланке на удар.

Возобновилась встреча!

Перерыв.

45+4" Рорслев получил желтую карточку.

45+2" Метон заменил Кука.

41" На месте Райа! Потащил он удар головой Кука в угол, а позже на добивании удар Брукса принял игрок "Брентфорда".

38" Соланке выбежал в контратаку, но отдал отвратительный пас партнеру.

37" Удар от Каноса заблокировали защитники.

32" Не дали Тони пробить в штрафной.

26" Канос пробил из-за штрафной - мимо ворот.

24" Форс мог выбегать на ворота, но Кук в шикарном подкате выбил мяч.

18" Навес на Соланке и тот попал в штангу!

16" Тони сфолил в чужой штрафной.

12" Обязан был забивать Биллинг, но не попал как следует по мячу.

10" Классный удар от Лермы с лета, но пробил чуть мимо ворот.

9" Пока без моментов в начале матча.

4" Тони получил хороший пас из глубины, но не смог обработать мяч.

Игра началась!

Матч обслужит - Тим Робинсон.

Составы команд:

Cook captains the side

Добрый вечер. XSPORT.ua начинает текстовую трансляцию первого матча плей-офф «Борнмут» – «Брентфорд».

«Борнмут» в первом полуфинале плей-офф за выход в АПЛ сыграет против «Брентфорда».

Дата и место матча «Борнмут» – «Брентфорд»

Игра состоится в понедельник, 17 мая (17.05.2021).

Принимать первый матч будет «Борнмут» на своем стадионе.

«Борнмут» – «Брентфорд»: прямая трансляция

Следить за ходом противостояния в Украине можно на нашем сайте.

В день матча в этой новости мы проведем текстовую онлайн-трансляцию со всеми подробностями. Начало в 20:00 по киевскому времени.

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Брентфорд Борнмут

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