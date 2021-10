По стопам Путина? Президент Франции Макрон сыграл в футбол со звездами и забил гол

Макрон поучаствовал в разгроме французских врачей / Фото - France24

Все знают о любви многих лидеров стран участвовать в спортивных соревнованиях вместе со звездами этих видов спорта. Наверное, в Украине больше всего знают о страсти правителей соседних Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина к хоккею. По поводу результативности президента РФ в подобных матчах уже придумана не одна шутка. Также можно вспомнить увлечение экс-президента США Барака Обамы баскетболом, который он полюбил еще в студенческие годы.

Однако теперь к этой группе глав государств присоединился и президент Франции Эммануэль Макрон. На прошлой неделе он принял участие в благотворительном матче в коммуне Пуасси, посвященном 50-летию футбольного клуба «Варьете».

Макрон вышел на поле в футболке под номером 3 и получил в партнеры по команде не кого-нибудь, а бывшего главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера и экс-футболистов сборной Франции Кристиана Карамбе, Робера Пиреса, Алена Жиресса и Марселя Десайи.

Противостояли такой звездной компании всего лишь медработники госпитального центра Пуасси, которые образовали собственную сборную. Не удивительно, что более звездная команда победила с разгромным счетом – 6:1. Самому Макрону в одном из моментов матча доверили реализовать пенальти – со своей задачей президент Франции, хоть и не без труда, но справился.

