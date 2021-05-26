Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Победитель Лиги Европы и Лиги чемпионов из одного города. Манчестер может повторить редкое достижение

«Юнайтед» вышел в финал ЛЕ, а «Сити» – в финал ЛЧ
Футбол Лига Европы UEFA
16:41
Победитель Лиги Европы и Лиги чемпионов из одного города. Манчестер может повторить редкое достижение
Тема дня
Уле Гуннар Сульшер и Хосеп Гвардиола / Фото – Comsmedia

12. Столько раз в одном сезоне главных еврокубков побеждали команды из одной страны. И подобное происходило целых пять раз в последних семи сезонах.

Но скорые финалы Лиги Европы и Лиги чемпионов, казалось, могут подарить беспрецедентный случай – победы двух команд из одного города. Но это, оказывается, будет не историческое, а лишь крайне редкое достижение.

Подобное вполне могло произойти в 2019 году. Тогда в финале ЛЕ играли «Челси» и «Арсенал» – две команды из Лондона. Еще один коллектив из столицы Англии вышел в финал ЛЧ. Но там «Тоттенхэм» уступил «Ливерпулю».

Впрочем, тот сезон все же вошел в историю. Если до этого в финалах Кубка чемпионов/Лиги чемпионов и Кубка UEFA/Лиги Европы, максимум, играли по три представителя одной страны (такое было 6 раз), то в 2019 году Англия захватила все четыре места. Феноменально.

И, прежде чем перейти к главной теме текста, запомните этот год – 1990. Тогда помимо Кубка чемпионов и Кубка UEFA разыгрывался еще и Кубок кубков. Все три турнира выиграли команды из Италии:

  • Кубок чемпионов: «Милан» – «Бенфика» 1:0

  • Кубок UEFA: «Ювентус» – «Фиорентина» 3:1 (общ.)

  • Кубок кубков: «Сампдория» – «Андерлехт» 2:0 (доп. вр.)

Но побеждали ли когда-либо в двух главных еврокубках две команды из одного города? Да. При чем, дважды.

Последний случай многие назовут даже без серьезного напряжения памяти.

«Реал» Зинедина Зидана сделал то, во что сложно поверить даже сейчас – выиграл три Лиги чемпионов кряду. И это уже далеко не 50-е или 70-е, когда подобное уже удавалось «Баварии», «Аяксу» и тому же «Реалу». Нет, это современный денежный и конкурентный футбол.

Киев. Матч имени Лориса Кариуса. «Реал» выиграл Лигу чемпионов для Мадрида.

Еще два года назад за этот трофей «сливочные» сражались со своими соседями по городу – «Атлетико». Но в кампании 2017/18 команде Диего Симеоне выступление в Лиге чемпионов не задалось.

«Матрацники» попали в группу к «Роме» Эусебио Ди Франческо и «Челси» Антонио Конте. Именно итальянцы и англичане заняли первые два места и вышли в плей-офф ЛЧ. Ну а Лигу Европы оставили для «Атлетико».

Мадридцы ураганом промчались по плей-офф ЛЕ и забрали себе трофей – 3:0 в финале с «Марселем».

Мадрид в том сезоне праздновал победу и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы. Но столица Испании была не первым городом, которому удалось подобное.

Далекий сезон 1993/94. Это был только второй в истории розыгрыш именно Лиги чемпионов, а не Кубка чемпионов. Ну а о Лиге Европы мир тогда еще даже и не задумывался – до переформатирования Кубка UEFA оставалось еще 16 лет.

Тогда блистательный «Милан» Ариго Сакки подхватил Фабио Капелло. В первые два сезона он взял с россонери два чемпионства, но на международной арене оставался без трофеев – из-за глупой дисквалификации пропустил кампанию 1991/92, а в 1992/93 в финале уступил «Марселю».

На этот раз «Милан» сумел оформить дубль. В чемпионате обойти «Ювентус» удалось всего-то на три очка. А в Лиге чемпионов был непростой групповой этап с «Порту», «Вердером» и «Андерлехтом». Правда, потом последовали разгром «Монако» в полуфинале – 3:0, ну а за ним – разгром «Барселоны» в финале – 4:0.

В следующем году «Милан» снова будет в финале Лиги чемпионов – проиграет его «Аяксу». Команда Капелло играла в финалах трех первых в истории розыгрышей ЛЧ. Но выиграла только один из них.

«Интер» же в те времена был далеко не самым стабильным клубом. После чемпионства в 1989 году Джованни Трапаттони еще дважды брал со своей командой «бронзу», но затем нераззурри опустились и вовсе на восьмую строчку. К счастью «Интера», кризис не затянулся – в сезоне 1992/93 удалось финишировать вторыми и отобраться в Кубок UEFA.

Команда Трапаттони брала его в тремя сезонами ранее. В этот раз к трофею команду привел Джампьеро Марини, взявший «Интер» посреди провальной кампании в чемпионате, которая завершилась 13-м местом.

Но в евротурнире все шло куда более удачно. Правда, уровень соперников мало кого впечатлит: «Рапид», «Аполлон», «Норвич», «Боруссия» Д, «Кальяри», а в финале – «Зальцбург».

Это был один из последних сезонов, когда финал Кубка UEFA разыгрывался в двух матчах. Через три года «Интер» разгромит «Лацио» уже в одной встрече.

Ну а с «Зальцбургом» было максимально спокойно – победа 1:0 на выезде и победа 1:0 дома.

Так Милан стал первым городом, представители которого выиграли оба еврокубка в один сезон.

Манчестер может стать третьим. Но станет ли?

Сергей Лукьяненко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Манчестер Юнайтед Манчестер Сити

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

На фанатов «Манчестер Юнайтед» напали перед финалом Лиги Европы
На фанатов «Манчестер Юнайтед» напали перед финалом Лиги Европы
Футбол Лига Европы UEFA
17:52
Защитник «Вильярреала» вернулся в общую группу перед финалом Лиги Европы
Защитник «Вильярреала» вернулся в общую группу перед финалом Лиги Европы
Футбол Лига Европы UEFA
13:01
Устал быть запасным. Байи думает об уходе из «Манчестер Юнайтед»
Устал быть запасным. Байи думает об уходе из «Манчестер Юнайтед»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
12:43
Сульшер: «В финале может случиться все, что угодно»
Сульшер: «В финале может случиться все, что угодно»
Футбол Лига Европы UEFA
12:20
Директор «Вильярреала»: «Здорово видеть клуб со скромной историей в финале турнира UEFA»
Директор «Вильярреала»: «Здорово видеть клуб со скромной историей в финале турнира UEFA»
Футбол Лига Европы UEFA
12:01
Гвардиола: «Мы выиграли АПЛ, но сомневаюсь, что это поможет нам в финале Лиги чемпионов»
Гвардиола: «Мы выиграли АПЛ, но сомневаюсь, что это поможет нам в финале Лиги чемпионов»
Футбол Лига чемпионов UEFA
09:28

Новости: Футбол

«Тоттенхэм» предлагает Конте крупный контракт
«Тоттенхэм» предлагает Конте крупный контракт
Премьер-Лига (Англия)
19:41
Сегодня будет разыгран трофей. Онлайн дня финала Лиги Европы «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед»
Тема дня
Сегодня будет разыгран трофей. Онлайн дня финала Лиги Европы «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед»
Лига Европы UEFA
19:39
Нидерланды объявили окончательную заявку на Евро-2020
Нидерланды объявили окончательную заявку на Евро-2020
Евро-2020
18:58
Фанаты «Интера» требуют отставки президента клуба
Фанаты «Интера» требуют отставки президента клуба
Серия А (Италия)
18:51
Миколенко вспомнил эпизод, как Шевченко напихал ему на тренировке
Миколенко вспомнил эпизод, как Шевченко напихал ему на тренировке
Сборная Украины
18:48
Ярославский: «В «Металлист» будем приглашать игроков оттуда, где они лучшие в мире»
Ярославский: «В «Металлист» будем приглашать игроков оттуда, где они лучшие в мире»
Украинская Премьер-лига
18:39
Луческу: «Если мне не удается научить игроков – тогда у меня нет шансов достичь результата»
Луческу: «Если мне не удается научить игроков – тогда у меня нет шансов достичь результата»
Украинская Премьер-лига
18:12
Президент «Ювентуса»: «19 трофеев за 11 лет – лучшее описание его работы»
Президент «Ювентуса»: «19 трофеев за 11 лет – лучшее описание его работы»
Серия А (Италия)
17:56
На фанатов «Манчестер Юнайтед» напали перед финалом Лиги Европы
На фанатов «Манчестер Юнайтед» напали перед финалом Лиги Европы
Лига Европы UEFA
17:52
Все новости

Популярные новости

Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 10:40
22
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Бокс Профессиональный бокс
20 мая 10:35
1
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Бокс Профессиональный бокс
21 мая 11:55
8
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 13:22
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Тема дня
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Бокс Профессиональный бокс
22 мая 13:56
10
Отрывается по полной. Менеджер показал эмоции Усика после санкционирования боя с Джошуа
Отрывается по полной. Менеджер показал эмоции Усика после санкционирования боя с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 мая 07:38
2
Все новости

Анонсы

ЧМ-2021. Беларусь – Великобритания. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Беларусь – Великобритания. Видео трансляция
20:15
ЧМ-2021. Канада – Норвегия. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Канада – Норвегия. Видео трансляция
20:15
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Видео трансляция
WEB
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Видео трансляция
22:00
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция
WEB
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция
22:00
Первая лига. «Металлист-1925» – «Черноморец». Видео трансляция
WEB
TV
Первая лига. «Металлист-1925» – «Черноморец». Видео трансляция
27 мая 18:55
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Узбекистан U-21. Видео трансляция
WEB
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Узбекистан U-21. Видео трансляция
28 мая 18:00
Золотая Евролига. Словакия – Украина. Видео трансляция
WEB
TV
Золотая Евролига. Словакия – Украина. Видео трансляция
29 мая 18:55
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Видео трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Видео трансляция
29 мая 22:00
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Онлайн трансляция
29 мая 22:00
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
WEB
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
30 мая 05:00
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
WEB
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
30 мая 05:00
Золотая Евролига. Украина – Болгария. Видео трансляция
WEB
TV
Золотая Евролига. Украина – Болгария. Видео трансляция
30 мая 18:55