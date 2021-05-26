Победитель Лиги Европы и Лиги чемпионов из одного города. Манчестер может повторить редкое достижение

«Юнайтед» вышел в финал ЛЕ, а «Сити» – в финал ЛЧ

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Уле Гуннар Сульшер и Хосеп Гвардиола / Фото – Comsmedia

12. Столько раз в одном сезоне главных еврокубков побеждали команды из одной страны. И подобное происходило целых пять раз в последних семи сезонах.

Но скорые финалы Лиги Европы и Лиги чемпионов, казалось, могут подарить беспрецедентный случай – победы двух команд из одного города. Но это, оказывается, будет не историческое, а лишь крайне редкое достижение.

Подобное вполне могло произойти в 2019 году. Тогда в финале ЛЕ играли «Челси» и «Арсенал» – две команды из Лондона. Еще один коллектив из столицы Англии вышел в финал ЛЧ. Но там «Тоттенхэм» уступил «Ливерпулю».

Впрочем, тот сезон все же вошел в историю. Если до этого в финалах Кубка чемпионов/Лиги чемпионов и Кубка UEFA/Лиги Европы, максимум, играли по три представителя одной страны (такое было 6 раз), то в 2019 году Англия захватила все четыре места. Феноменально.

И, прежде чем перейти к главной теме текста, запомните этот год – 1990. Тогда помимо Кубка чемпионов и Кубка UEFA разыгрывался еще и Кубок кубков. Все три турнира выиграли команды из Италии:

Кубок чемпионов : «Милан» – «Бенфика» 1:0

Кубок UEFA : «Ювентус» – «Фиорентина» 3:1 (общ.)

Кубок кубков: «Сампдория» – «Андерлехт» 2:0 (доп. вр.)

Но побеждали ли когда-либо в двух главных еврокубках две команды из одного города? Да. При чем, дважды.

Последний случай многие назовут даже без серьезного напряжения памяти.

«Реал» Зинедина Зидана сделал то, во что сложно поверить даже сейчас – выиграл три Лиги чемпионов кряду. И это уже далеко не 50-е или 70-е, когда подобное уже удавалось «Баварии», «Аяксу» и тому же «Реалу». Нет, это современный денежный и конкурентный футбол.

Киев. Матч имени Лориса Кариуса. «Реал» выиграл Лигу чемпионов для Мадрида.

Еще два года назад за этот трофей «сливочные» сражались со своими соседями по городу – «Атлетико». Но в кампании 2017/18 команде Диего Симеоне выступление в Лиге чемпионов не задалось.

«Матрацники» попали в группу к «Роме» Эусебио Ди Франческо и «Челси» Антонио Конте. Именно итальянцы и англичане заняли первые два места и вышли в плей-офф ЛЧ. Ну а Лигу Европы оставили для «Атлетико».

Мадридцы ураганом промчались по плей-офф ЛЕ и забрали себе трофей – 3:0 в финале с «Марселем».

Мадрид в том сезоне праздновал победу и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы. Но столица Испании была не первым городом, которому удалось подобное.

Далекий сезон 1993/94. Это был только второй в истории розыгрыш именно Лиги чемпионов, а не Кубка чемпионов. Ну а о Лиге Европы мир тогда еще даже и не задумывался – до переформатирования Кубка UEFA оставалось еще 16 лет.

Тогда блистательный «Милан» Ариго Сакки подхватил Фабио Капелло. В первые два сезона он взял с россонери два чемпионства, но на международной арене оставался без трофеев – из-за глупой дисквалификации пропустил кампанию 1991/92, а в 1992/93 в финале уступил «Марселю».

На этот раз «Милан» сумел оформить дубль. В чемпионате обойти «Ювентус» удалось всего-то на три очка. А в Лиге чемпионов был непростой групповой этап с «Порту», «Вердером» и «Андерлехтом». Правда, потом последовали разгром «Монако» в полуфинале – 3:0, ну а за ним – разгром «Барселоны» в финале – 4:0.

В следующем году «Милан» снова будет в финале Лиги чемпионов – проиграет его «Аяксу». Команда Капелло играла в финалах трех первых в истории розыгрышей ЛЧ. Но выиграла только один из них.

«Интер» же в те времена был далеко не самым стабильным клубом. После чемпионства в 1989 годуеще дважды брал со своей командой «бронзу», но затем нераззурри опустились и вовсе на восьмую строчку. К счастью «Интера», кризис не затянулся – в сезоне 1992/93 удалось финишировать вторыми и отобраться в Кубок UEFA.

Команда Трапаттони брала его в тремя сезонами ранее. В этот раз к трофею команду привел Джампьеро Марини, взявший «Интер» посреди провальной кампании в чемпионате, которая завершилась 13-м местом.

Но в евротурнире все шло куда более удачно. Правда, уровень соперников мало кого впечатлит: «Рапид», «Аполлон», «Норвич», «Боруссия» Д, «Кальяри», а в финале – «Зальцбург».

Это был один из последних сезонов, когда финал Кубка UEFA разыгрывался в двух матчах. Через три года «Интер» разгромит «Лацио» уже в одной встрече.

Ну а с «Зальцбургом» было максимально спокойно – победа 1:0 на выезде и победа 1:0 дома.

Так Милан стал первым городом, представители которого выиграли оба еврокубка в один сезон.

Манчестер может стать третьим. Но станет ли?