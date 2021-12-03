Почеттино: «Голы Месси – лишь вопрос времени»

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Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино признался пресс-службе клуба, что не беспокоится о результативности нападающего Лионеля Месси.

У него достаточно моментов в каждом матче. Мяч начнет попадать в ворота рано или поздно.

Лионель очень сильно поможет нам, что он уже сейчас и делает».