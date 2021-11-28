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Почеттино: «Голы Месси – вопрос времени»

Главный тренер ПСЖ подвел итоги матча против «Сэнт-Этьена»
Футбол Лига 1 (Франция)
28 ноября 17:36
Почеттино: «Голы Месси – вопрос времени»
Маурисио Почеттино / фото - Getty Images

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино в послематчевом комментарии Amazon Prime поделился впечатлениями от матча 15-го тура Лиги 1 с «Сент-Этьеном» (3:1), а также отметил действия Лионеля Месси, который отдал три результативные передачи.

«Мы хорошо начали игру. Конечно, мы пропустили первыми, нужно с этим разобраться и прибавить, потому что это непозволительно. Но в целом я удовлетворен игрой. Мы заслужили три очка, я счастлив.

Месси – выдающийся футболист. И очень важно, что он отдал три голевые передачи. Голы тоже придут, это вопрос времени».

Напомним, Неймар получил страшное повреждение в этом матче.

 

 

Михаил Рыбак
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Маурисио Почеттино ПСЖ Лионель Месси

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