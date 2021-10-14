Почеттино: «Как только ПСЖ проявил интерес к Месси, то футболист заявил, что хочет к нам»
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино рассказал о трансфере Лионеля Месси. Слова специалиста приводит ESPN.
«Леонардо позвонил мне и сказал: «Такая возможность есть. Как вы к этому относитесь?» Здорово, что он позвонил, чтобы узнать мое мнение. Я подумал: «Это вообще вопрос? Я подумал, что это шутка. Конечно, я хочу».
Я сказал: «Мы должны поехать и забрать его? Я должен сесть за руль?» Тогда и начались переговоры. С того момента Леонардо звонил мне каждый вечер и сообщал, как все продвигается.
Все думали, что Месси останется в «Барселоне». Многие клубы, если не все, мечтали заполучить Месси, когда он стал свободным агентом. Как только ПСЖ проявил к нему интерес, Лео заявил, что хочет оказаться здесь. Все происходило очень быстро.
Нужно подчеркнуть работу, которую проделал Леонардо, наш президент Нассер Аль-Хелайфи и все сотрудники ПСЖ. За два или три дня они смогли подписать лучшего игрока мира».
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