Почеттино назвал топ-3 претендентом на Золотой мяч

Аргентинец даже не включил Неймара и Мбаппе

Маурисио Почеттино / фото - Ligue1

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино рассказал COPE, кому бы он отдал Золотой мяч:

«Месси. И если бы я не тренировал Месси, все равно бы выбрал его. Без сомнений. Левандовского поставлю на второе место, а Криштиану – на третье».

Примечательно, что специалист не назвал двух своих других подопечных – форвардов Килиана Мбаппе и Неймара.

Также претендентами на престижный приз считают хавбека «Челси» и сборной Италии Жоржиньо, а также французского форварда «Реала» Карима Бензема.

Церемония вручения состоится уже 29-го ноября в Париже.

Все кандидаты на получение главной индивидуальной награды.