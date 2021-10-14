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Почеттино назвал топ-3 претендентом на Золотой мяч

Аргентинец даже не включил Неймара и Мбаппе
Футбол Лига 1 (Франция)
08:22
Почеттино назвал топ-3 претендентом на Золотой мяч
Маурисио Почеттино / фото - Ligue1

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино рассказал COPE, кому бы он отдал Золотой мяч:

«Месси. И если бы я не тренировал Месси, все равно бы выбрал его. Без сомнений.

Левандовского поставлю на второе место, а Криштиану – на третье».

Примечательно, что специалист не назвал двух своих других подопечных – форвардов Килиана Мбаппе и Неймара.

Также претендентами на престижный приз считают хавбека «Челси» и сборной Италии Жоржиньо, а также французского форварда «Реала» Карима Бензема.

Церемония вручения состоится уже 29-го ноября в Париже.

Все кандидаты на получение главной индивидуальной награды.

Павел Харченко
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Золотой мяч Маурисио Почеттино Лионель Месси

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