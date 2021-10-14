Единственный в «Барселоне» кандидат на Золотой мяч не сыграет с «Динамо»
Почеттино назвал топ-3 претендентом на Золотой мяч
Аргентинец даже не включил Неймара и Мбаппе
08:22
Маурисио Почеттино / фото - Ligue1
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино рассказал COPE, кому бы он отдал Золотой мяч:
«Месси. И если бы я не тренировал Месси, все равно бы выбрал его. Без сомнений.
Левандовского поставлю на второе место, а Криштиану – на третье».
Примечательно, что специалист не назвал двух своих других подопечных – форвардов Килиана Мбаппе и Неймара.
Также претендентами на престижный приз считают хавбека «Челси» и сборной Италии Жоржиньо, а также французского форварда «Реала» Карима Бензема.
Церемония вручения состоится уже 29-го ноября в Париже.
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