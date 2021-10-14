Почеттино: «Хочу, чтобы в финале ЛЧ Мбаппе забил «Реалу» пенальти на последней минуте»

Килиан Мбаппе и Маурисио Почеттино / фото - Marca

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино рассказал COPE о будущем Килиана Мбаппе в парижской команде:

Действующий контракт Мбаппе рассчитан до 30 июня 2022 года, и до этой даты все может произойти. Знаю, что ПСЖ сделает все для этого. И я не сомневаюсь, что Мбаппе находится на уровне Месси и Роналду.

Финал ЛЧ между «Мадридом» и ПСЖ? Хотелось бы! Пенальти на последней минуте этой игры? Почему бы и не дать пробить Мбаппе?! Я не сомневаюсь в его профессионализме, и не важно когда у него истекает контракт – завтра или через 10 лет. Он на 200% профессионал, и я никогда не буду в нем сомневаться.

Что касается работы ПСЖ в целом – клуб не делает ничего плохого. Наша команда входит в число самых больших в Европе, но при этом летом 2021 года мы меньше остальных инвестировали в покупки футболистов».