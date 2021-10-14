Почеттино: «Хочу, чтобы в финале ЛЧ Мбаппе забил «Реалу» пенальти на последней минуте»
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино рассказал COPE о будущем Килиана Мбаппе в парижской команде:
«Клуб может убедить Мбаппе остаться, игрок может изменить свое мнение. У футболистов есть окружение и советчики, но окончательное решение за Килианом. При этом клуб попробует все для того, чтобы его сохранить. Он может передумать и соблазниться предложением от ПСЖ.
Действующий контракт Мбаппе рассчитан до 30 июня 2022 года, и до этой даты все может произойти. Знаю, что ПСЖ сделает все для этого. И я не сомневаюсь, что Мбаппе находится на уровне Месси и Роналду.
Финал ЛЧ между «Мадридом» и ПСЖ? Хотелось бы! Пенальти на последней минуте этой игры? Почему бы и не дать пробить Мбаппе?! Я не сомневаюсь в его профессионализме, и не важно когда у него истекает контракт – завтра или через 10 лет. Он на 200% профессионал, и я никогда не буду в нем сомневаться.
Что касается работы ПСЖ в целом – клуб не делает ничего плохого. Наша команда входит в число самых больших в Европе, но при этом летом 2021 года мы меньше остальных инвестировали в покупки футболистов».
Французский форвард мог покинуть Париж этим летом. Игрок сам заявил, что лично просил у руководства клуба отпустить его в мадридский «Реал».
«Сливочные» предлагали ПСЖ за игрока 200 миллионов евро, но в столице Франции предпочли сохранить 22-летнюю звезду.
Следующим летом истекает контракт Мбаппе с парижанами, и он сможет перейти куда захочет на правах свободного агента.
Ранее сообщалось, что убеждать Килиана остаться в ПСЖ будет лично президент Франции.