Почеттино: «Не думаю, что Месси переживал, что не забил раньше»

Маурисио Почеттино / Фото: Eurosport

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино высказался о победе над «Нантом» (3:1) в матче Лиги 1. Слова специалиста приводит L’Équipe.

Прогресс Месси, Неймара и Мбаппе? Я всегда говорил, что им нужно было наиграть связи, проводить вместе время на поле. Но хороший матч провела вся команда в целом, благодаря чему эти талантливые игрокам создавали голевые моменты. Жаль, что мы не забили больше в первом тайме

Первый гол Месси в Лиге 1? Не думаю, что он переживал из-за того, что не мог забить раньше. Он великий победитель, лучший игрок в мире. Он знает, как справляться с трудностями, и умеет терпеть. Хорошо, что он забил».