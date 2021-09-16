Почеттино: «Нужно время, чтобы построить взаимопонимание между Месси, Неймаром и Мбаппе»

Маурисио Почеттино / Фото - Goal

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал ничью в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» (1:1). Слова специалиста передает пресс-служба UEFA.

Нам нужно время, чтобы построить взаимопонимание между Месси, Неймаром и Мбаппе, дабы их тройка была успешна. Это было ясно, и я говорил об этом в течение последних дней. Мы все еще создаем команду.

Вечер не лучший для нас, но мы должны вести себя тихо и работать. Очень важно иметь необходимое время, мы будем стараться играть лучше и лучше.