И бог футбола не помог. ПСЖ с Месси не обыграл Брюгге
Почеттино: «Нужно время, чтобы построить взаимопонимание между Месси, Неймаром и Мбаппе»
Тренер ПСЖ высказался о ничьей с «Брюгге»
10:38
Маурисио Почеттино / Фото - Goal
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал ничью в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» (1:1). Слова специалиста передает пресс-служба UEFA.
Никто в команде не может быть рад своему выступлению и результату. Мы приехали, чтобы брать очки. Все возможные очки. Снимаю шляпу перед «Брюгге». Они сегодня хотели этого больше нас и они заслужили свое очко.
Нам нужно время, чтобы построить взаимопонимание между Месси, Неймаром и Мбаппе, дабы их тройка была успешна. Это было ясно, и я говорил об этом в течение последних дней. Мы все еще создаем команду.
Вечер не лучший для нас, но мы должны вести себя тихо и работать. Очень важно иметь необходимое время, мы будем стараться играть лучше и лучше.
Почеттино также рассказал о состоянии Мбаппе, получившего травму в данном матче.
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