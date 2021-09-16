И бог футбола не помог. ПСЖ с Месси не обыграл Брюгге
Мбаппе получил травму в матче с «Брюгге»
Француз повредил лодыжку и был заменен
09:48
Килиан Мбаппе / Фото - ПСЖ
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе травмировал лодыжку в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» (1:1). На 51-й минуте француза заменил Мауро Икарди.
Главный тренер парижан Маурисио Почеттино рассказал о состоянии подопечного. Слова специалиста передает пресс-служба UEFA.
Мы не знаем, насколько это серьезно. Тесты должны прояснить это, поэтому мы надеемся получить новую информацию как можно скорее.
Ранее экс-игрок ПСЖ заявил, что Мбаппе должен быть готов, что будет забивать меньше Месси и Неймара.
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