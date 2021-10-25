«Марсель» не смог обыграть ПСЖ, играя во втором тайме в большинстве
Почеттино: «Обидно, что пришлось отыграть почти 40 минут в меньшинстве»
Тренер ПСЖ – о ничьей с «Марселем»
08:49
Фото: PSG
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал Le Parisien ничью с «Марселем» (0:0) и лидерство команды в чемпионате Франции.
«Есть много положительных моментов. Команда показала сплоченность, проявила характер, организованность с мячом и без мяча.
Обидно, что пришлось отыграть почти 40 минут в меньшинстве, но даже в этой ситуации мы делали хорошие вещи.
Очевидно, что как тренер «ПСЖ» ты всегда надеешься на победу, но я могу только поздравить игроков с тем, что они сделали».
Насколько вы довольны игрой, которую ваша команда продемонстрировала в последних матчах?
«Мы находимся в поисках баланса. По опыту понимаем, что периоды в октябре и ноябре всегда тяжелые.
Но я доволен прогрессом команды, доволен тем, на каком пути развития она находится сейчас».
ПСЖ лидирует в таблице Лиги 1.