Почеттино: «Обидно, что пришлось отыграть почти 40 минут в меньшинстве»

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Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал Le Parisien ничью с «Марселем» (0:0) и лидерство команды в чемпионате Франции.

Обидно, что пришлось отыграть почти 40 минут в меньшинстве, но даже в этой ситуации мы делали хорошие вещи.

Очевидно, что как тренер «ПСЖ» ты всегда надеешься на победу, но я могу только поздравить игроков с тем, что они сделали».