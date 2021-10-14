Подарок для Де Дзерби. «Реал» остался без двух центральных защитников перед матчем с «Шахтером»

«Горнякам» стоит воспользоваться слабым местом «сливочных»

фото - Real Madrid CF

Во вторник, 19 октября донецкий «Шахтер» на своем поле примет мадридский «Реал». Как сообщает издание AS, «сливочные» подойдут к матчу с серьезными кадровыми потерями.

Сначала в матче со сборной Колумбии в рамках отбора на ЧМ-2022 получил мышечную травму бразильский защитник Эдер Милитао. По предварительным прогнозам, он пропустит до трех недель и не сыграет с «Шахтером» и «Барселоной».

Вслед за ним выбыл и его партнер по центру обороны Давид Алаба, но характер повреждения пока неизвестен.

Таким образом, в матче с «Шахтером» в составе мадридцев будет лишь два номинальных центральных защитника – Начо Фернандес и не сыгравший ни минуты в новом сезоне Примеры Хесус Вальехо.

Но возможно Карло Анчелотти попробует использовать на этой позиции только восстановившегося после длительной травмы левого защитника Ферлана Менди, или же опустить в центр обороны опорного хавбека Каземиро.

Также точно участие в матче не примет Эден Азар, а состояние правого защитника Дани Карвахаля пока что неизвестно.

Есть вероятность, что ни один из основных защитников команды не сможет сыграть в Киеве.

Напомним, Андрей Лунин раздумывает об уходе из «Реала».



