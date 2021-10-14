Лунин раздумывает об уходе из «Реала»

Голкипер до сих пор не выходил на поле в новом сезоне

Андрей Лунин / фото - Real Madrid CF

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин задумывается о смене клубной прописки, сообщает Fichajes.

Игрока не устраивает его положение в клубе, и он готов уйти за игровой практикой.

По информации источника, голкипер запросит у клуба трансфер уже следующим летом. Возможно, речь пойдет об очередной аренде.

До этого украинец уже ездил в аренды в «Леганес», «Вальядолид» и «Реал Овьедо».

В текущем сезоне Лунин пока что ни разу не появлялся на поле. Во время предсезонной подготовки тренер «сливочных» Карло Анчелотти обещал вратарю игровую практику.

Напомним, стало известно, почему «Реал» не продлил контракт с Рамосом.