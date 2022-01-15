Рангник: «В МЮ нет ни одного игрока, которому был бы безразличен клуб»
Погба покинет МЮ и уже определился со следующим клубом
Француз уедет из Англии
15 января 12:07
Поль Погба / фото - Marca
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не продлит истекающий этим летом контракт с клубом и уйдет летом на правах свободного агента, сообщает Le Parisien.
По информации источника, француз вернется на родину, где присоединиться к ПСЖ.
Представители столичного гранда продолжают следить за игроком, и готовы вступить с ним в прямые переговоры, как только тот окончательно откажет «дьяволам» в подписании новой сделки.
В текущей кампании хавбек провел 13 матчей, в которых отдал 7 ассистов.
Ранее стало известно, что МЮ нашел замену для Погба в Италии.
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