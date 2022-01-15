Погба покинет МЮ и уже определился со следующим клубом

Француз уедет из Англии

Поль Погба / фото - Marca

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не продлит истекающий этим летом контракт с клубом и уйдет летом на правах свободного агента, сообщает Le Parisien.

По информации источника, француз вернется на родину, где присоединиться к ПСЖ.

Представители столичного гранда продолжают следить за игроком, и готовы вступить с ним в прямые переговоры, как только тот окончательно откажет «дьяволам» в подписании новой сделки.

В текущей кампании хавбек провел 13 матчей, в которых отдал 7 ассистов.

Ранее стало известно, что МЮ нашел замену для Погба в Италии.