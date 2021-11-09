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Погба получил травму и пропустит два матча в отборе на ЧМ-2022

Француз вернулся в расположение МЮ
Футбол Чемпионат мира по футболу
12:20
Погба получил травму и пропустит два матча в отборе на ЧМ-2022
Поль Погба / Фото: Getty Images

Полузащитник сборной Франции Поль Погба не сможет принять участия в матчах команды в отборе на ЧМ-2022 против Казахстана и Финляндии, сообщает пресс-служба «галльских петухов».

Погба получил повреждение на тренировке команды, он отправится в расположение «Манчестер Юнайтед».

Матч Франция – Казахстан состоится 13 ноября, встреча Финляндия – Франция – 16 ноября.

Напомним, Франция является лидером своей группы, где также выступает и Украина, которая пока идет на 2-м месте. У команды Александра Петракова остался лишь один матч – против Боснии и Герцеговины 16-го ноября.

Петр Приходько
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Теги

Поль Погба сборная Франции (футбол)

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