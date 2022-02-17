Показали уровень УПЛ. «Ингулец» обыграл «Кривбасс» на сборах

Команда из Петрово оказалась сильнее одного из лидеров Первой лиги

Фото - ФК Кривбасс

В контрольном матче на сборе в Турции «Ингулец» минимально переиграл «Кривбасс».

Криворожане владели преимуществом во владении и создавали моменты. Хобленко мог открывать счет, но не смог переиграть Кучера.

Но команда из Петрово показала класс, Мандриченко своим шансом воспользовался. Таким образом, «Кривбасс» потерпел первое поражение на сборе.

Ранее стало известно, что «Ингулец» проведет и второй матч в сезоне против «Динамо» на поле соперника.

Контрольный матч

«Ингулец» – «Кривбасс» 1:0

Гол: Мандриченко, 70

«Ингулец» (стартовый состав): Кучер, Поспелов, Салем, Смоляков, Головкин, Коробенко, Яго, Цуркан, Гопей, Баланюк, Мандриченко.

«Кривбасс»: Сарнавский (Лепка, 46), Татарков (Малиновский, 46), Семенихин (Семенов, 46), Бухал (Заименко, 46), Горват (Мостовой, 46), Николашин (Приходько, 46), Рябов (Панов, 46; Мусолитин, 76), Полонский (Кораблин, 46), Пятов (Яровой, 46), Васин (Щедрый, 46), Дебелко (Хобленко, 46; Виливальд, 83).