Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 3
Сейчас 0
Сегодня 4
Завтра 4
Развернуть Свернуть
Футбол (3 события из 3) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Ред Булл Зальцбург - Бавария 1:1 Окончен
22:00 Интер - Ливерпуль 0:2 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Атлетико - Леванте 0:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (4 события из 8) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Барселона - Наполи -:- Запланирован
19:45 Боруссия Дортмунд - Глазго Рейнджерс -:- Запланирован
19:45 Шериф - Брага -:- Запланирован
22:00 Аталанта - Олимпиакос -:- Запланирован
Футбол (4 события из 4) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Лилль - Мец -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Майнц - Байер -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Ювентус - Торино -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Эльче - Райо Вальекано -:- Запланирован
Сейчас в эфире
16:00
Бокс. Александр Усик - Даниэль Брюэр
16:00
Футзал. Parimatch Экстра-лига. Продэксим - Viva Cup

Показали уровень УПЛ. «Ингулец» обыграл «Кривбасс» на сборах

Команда из Петрово оказалась сильнее одного из лидеров Первой лиги
Футбол Украинская Премьер-лига
09:42
Показали уровень УПЛ. «Ингулец» обыграл «Кривбасс» на сборах
Фото - ФК Кривбасс

В контрольном матче на сборе в Турции «Ингулец» минимально переиграл «Кривбасс».

Криворожане владели преимуществом во владении и создавали моменты. Хобленко мог открывать счет, но не смог переиграть Кучера.

Но команда из Петрово показала класс, Мандриченко своим шансом воспользовался. Таким образом, «Кривбасс» потерпел первое поражение на сборе.

Ранее стало известно, что «Ингулец» проведет и второй матч в сезоне против «Динамо» на поле соперника.

Контрольный матч

«Ингулец» – «Кривбасс» 1:0

Гол: Мандриченко, 70

«Ингулец» (стартовый состав): Кучер, Поспелов, Салем, Смоляков, Головкин, Коробенко, Яго, Цуркан, Гопей, Баланюк, Мандриченко.

«Кривбасс»: Сарнавский (Лепка, 46), Татарков (Малиновский, 46), Семенихин (Семенов, 46), Бухал (Заименко, 46), Горват (Мостовой, 46), Николашин (Приходько, 46), Рябов (Панов, 46; Мусолитин, 76), Полонский (Кораблин, 46), Пятов (Яровой, 46), Васин (Щедрый, 46), Дебелко (Хобленко, 46; Виливальд, 83).

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Кривбасс Ингулец

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Ингулец» может усилиться бывшим игроком «Днепра». Форвард находится на просмотре
«Ингулец» может усилиться бывшим игроком «Днепра». Форвард находится на просмотре
Футбол Украинская Премьер-лига
15:17
«Десна» проведет спарринг с одним из самых титулованных клубов Грузии
«Десна» проведет спарринг с одним из самых титулованных клубов Грузии
Футбол Украинская Премьер-лига
12:34
«Ингулец» проведет и второй матч в сезоне против «Динамо» на поле соперника
«Ингулец» проведет и второй матч в сезоне против «Динамо» на поле соперника
Футбол Украинская Премьер-лига
12 февраля 19:59
КМ. «Минай» одержал первую победу. Нули «Ингульца» и поражение «Вереса»
КМ. «Минай» одержал первую победу. Нули «Ингульца» и поражение «Вереса»
Футбол Украинская Премьер-лига
10 февраля 21:17
Бабич: «Нужно подписывать новичков с прицелом на УПЛ»
Бабич: «Нужно подписывать новичков с прицелом на УПЛ»
Футбол Первая лига
08 февраля 16:29
«Кривбасс» отыгрался с -15 по ходу матча и продлил серию поражений «Тернополя»
«Кривбасс» отыгрался с -15 по ходу матча и продлил серию поражений «Тернополя»
Баскетбол Суперлига
05 февраля 17:31

Новости: Футбол

Прогноз на матч Лиги Европы «Порту» – «Лацио»
Прогноз Прогноз на матч Лиги Европы «Порту» – «Лацио»
Прогнозы
16:01
ПСЖ намерен провернуть трансфер Роналду после завершения сезона
ПСЖ намерен провернуть трансфер Роналду после завершения сезона
Лига 1 (Франция)
15:58
Судаков: «Конечно, вижу себя футболистом основы «Шахтера»
Судаков: «Конечно, вижу себя футболистом основы «Шахтера»
Украинская Премьер-лига
15:56
Обнародована команда недели Лиги чемпионов. В ней – 5 футболистов «Манчестер Сити»
Обнародована команда недели Лиги чемпионов. В ней – 5 футболистов «Манчестер Сити»
Лига чемпионов UEFA
15:39
Хави объяснил важность Лиги Европы для «Барселоны»
Хави объяснил важность Лиги Европы для «Барселоны»
Лига Европы UEFA
15:38
«Ингулец» может усилиться бывшим игроком «Днепра». Форвард находится на просмотре
«Ингулец» может усилиться бывшим игроком «Днепра». Форвард находится на просмотре
Украинская Премьер-лига
15:17
Странная ситуация. Родригеш опроверг официальное сообщение «Труа» о своем уходе
Странная ситуация. Родригеш опроверг официальное сообщение «Труа» о своем уходе
Лига 1 (Франция)
15:10
Победа над «Реалом» радикально поменяла планы Мбаппе. Форвард открыт для предложения от английского гранда
Победа над «Реалом» радикально поменяла планы Мбаппе. Форвард открыт для предложения от английского гранда
Лига 1 (Франция)
15:03
А оно им надо? Прогноз на матч «Барселона» – «Наполи»
Прогноз А оно им надо? Прогноз на матч «Барселона» – «Наполи»
Прогнозы
15:00
Все новости

Популярные новости

Пекин-2022. Украинец, который ехал за золотом, занял последнее место в своем четвертьфинале
Пекин-2022. Украинец, который ехал за золотом, занял последнее место в своем четвертьфинале
Olympics Пекин-2022
11 февраля 14:22
8
Слушания CAS в Пекине по делу о допинге россиянки длились 7 часов
Слушания CAS в Пекине по делу о допинге россиянки длились 7 часов
Olympics Пекин-2022
13 февраля 22:12
36
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
Olympics Пекин-2022
16 февраля 08:50
24
«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
Olympics Пекин-2022
16 февраля 20:51
10
«Слезы счастья и небольшого огорчения». Обвиняемая в употреблении допинга россиянка прокомментировала решение CAS
«Слезы счастья и небольшого огорчения». Обвиняемая в употреблении допинга россиянка прокомментировала решение CAS
Olympics Пекин-2022
15 февраля 07:36
21
В МОК рассказали, как оправдали попадание допинга в организм россиянки, – вина дедушки Валиевой
В МОК рассказали, как оправдали попадание допинга в организм россиянки, – вина дедушки Валиевой
Olympics Пекин-2022
15 февраля 10:28
26
Все новости