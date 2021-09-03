Похмелился прямо на поле. Хавбек англичан отпраздновал гол глотком пива

Фанаты соперника бросали стаканчики в игроков «львов»

фото - Eurosport

В матче квалификации ЧМ-2022 Англия на выезде разгромила Венгрию.

Венгерские трибуны не очень тепло восприняли празднование забитого Рахимом Стерлингом гола прямо перед ними и начали швырять в англичан пивные стаканчики.

Полузащитник «львов» Деклан Райс демонстративно подобрал один из брошенных стаканчиков и отпил оттуда пива. Реакция его партнеров по команде весьма красноречива.

Declan Rice took time out of celebrating to grab a quick drink pic.twitter.com/R4D7C21XrF — Goal (@goal) September 2, 2021

Хавбеку порция хмеля играть не помешала, и он даже сумел забить гол.

Ранее в чемпионате Франции похожая ситуация вылилась в более неприятный исход. Игрок «Марселя» Димитри Пайе швырнул обратно на трибуны брошенную в него пивную бутылку, чем спровоцировал массовую драку с участием фанатов, игроков и даже тренерского штаба.