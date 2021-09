Похмелился прямо на поле. Хавбек англичан отпраздновал гол глотком пива

фото - Eurosport

В матче квалификации ЧМ-2022 Англия на выезде разгромила Венгрию.

Венгерские трибуны не очень тепло восприняли празднование забитого Рахимом Стерлингом гола прямо перед ними и начали швырять в англичан пивные стаканчики.

Полузащитник «львов» Деклан Райс демонстративно подобрал один из брошенных стаканчиков и отпил оттуда пива. Реакция его партнеров по команде весьма красноречива.

Declan Rice took time out of celebrating to grab a quick drink pic.twitter.com/R4D7C21XrF