Полиция Санкт-Петербурга попросила фаната убрать флаг сборной Украины в фан-зоне Евро-2020

Фан-зона в Санкт-Петербурге / Фото: Twitter

Украинский болельщик Арсений, который смотрел матч Нидерланды – Украина (3:2) из фан-зоны Евро-2020 в Санкт-Петербурге, рассказал, что одного фаната полиция попросила убрать украинский флаг.

Когда зашли на территорию фанзоны, одного парня с украинским флагом отвели в сторону, а вернулся он уже без него. Мы узнали у него, что случилось, он ответил, что полицейские попросили убрать, чтобы пьяные русские не дай бог не докопались.

Но в целом атмосфера огонь, все очень дружелюбные».