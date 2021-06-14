Кобин: «После 2:2 надо было видоизменить схему и играть с Нидерландами по счету»
Полиция Санкт-Петербурга попросила фаната убрать флаг сборной Украины в фан-зоне Евро-2020
Вчера «сине-желтые» уступили Нидерландам
Фан-зона в Санкт-Петербурге / Фото: Twitter
Украинский болельщик Арсений, который смотрел матч Нидерланды – Украина (3:2) из фан-зоны Евро-2020 в Санкт-Петербурге, рассказал, что одного фаната полиция попросила убрать украинский флаг.
«Когда шли в фанзону, несколько ребят кричали: «Украина, мы за вас!» Это было очень приятно. А вот когда проходил досмотр в форме сборной Украины, полицейские устроили совещание, стоит ли вообще меня пускать.
Когда зашли на территорию фанзоны, одного парня с украинским флагом отвели в сторону, а вернулся он уже без него. Мы узнали у него, что случилось, он ответил, что полицейские попросили убрать, чтобы пьяные русские не дай бог не докопались.
Но в целом атмосфера огонь, все очень дружелюбные».
Украина и Нидерланды выдали лучший матч этого Евро, но команда Шевченко не наиграла на ничью.