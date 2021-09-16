Игрок «Александрии» – о чемпионате Дании: «Чтобы рефери задумался о фиксировании фола, нужно сломать ногу футболисту»

Гринь играл в «Вайле» до возвращения в УПЛ

Сергей Гринь / Фото: Facebook

Хавбек «Александрии» Сергей Гринь поделился воспоминаниями об игре в чемпионате Дании за «Вайле».



Два с половиной сезона в «Вайле». Чем вас удивил датский футбол?

Датский футбол – более силовой и оборонительный. Судьи вообще не свистят. Наверное, нужно, чтобы футболисту ногу сломали – только в этом случае рефери задумается, зафиксировать ли фол. Вот таким мне запомнился чемпионат Дании.

Что-то почерпнули для себя в профессиональном плане?

Научился играть без мяча, участвовать в оборонительных действиях. Там – контактный футбол. Никто не отступает – сразу идут в отбор. Жестко – немного в ножку, немного в мяч.

Напомним, что Гринь принес «Александрии» победу в матче 7-го тура УПЛ с «Ингульцом».