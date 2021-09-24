Полузащитник «Марселя» летом отказал «Динамо» и «Шахтеру»

Харит выбрал французский клуб

Амин Харит / Фото: Getty Images

Полузащитник «Марселя» Амин Харит летом мог оказаться в чемпионате Украины, сообщает L’Equipe.

По информации источника, 24-летним игроком интересовался «Шахтер», а также киевское «Динамо». Тогда, Харит, будучи еще игроком «Шальке», отказал украинским клубам.

В последний день трансферного окна он перешел в «Марсель» на правах аренды. В нынешнем сезоне уже забил 1 мяч и сделал 1 ассист в 4-х матчах.

Transfermarkt оценивает Харита в 10 миллионов евро.

Напомним, в турнирной таблице УПЛ «Динамо» пока опережает «Шахтер» на 3 балла.