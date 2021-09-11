Полузащитник «Металлиста-1925» получил серьезную травму колена

Он может пропустить полгода

Фото: Металлист-1925

Полузащитник «Металлиста-1925» Владислав Дмитренко получил серьезную травму колена.

Он повредил переднюю крестообразную связку и два мениска. Травму он получил в контрольной игре с «Ворсклой», сообщает сайт клуба.

Ожидается, что на полноценное восстановление уйдет примерно 7-8 месяцев. В нынешнем сезоне он уже вряд ли сыграет.

На его счету в нынешнем сезоне 6 матчей за команду.

Перед стартом сезона он продлил контракт с харьковчанами.