Новое – хорошо забытое старое. Известно, кто будет готовить «Минай» к следующему матчу
Полузащитник «Миная»: «Кобин хороший человек и тренер с большой буквы»
В команде расстроены уходом наставника
2 октября 10:25
Фото: ФК Минай
Полузащитник «Миная» Антон Байдал признался, что в команде расстроены уходом главного тренера Василия Кобина.
«Этот человек много значит для команды. Конечно, многие расстроились, потому что это реально хороший человек и тренер с большой буквы.
Я считаю, что он многому научил, многое привнес в команду. Он с душой каждый день работал, вкладывал в нас».
«Минай» пока не нашел приемника Кобина.
Клуб идет 15-м в таблице УПЛ.
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