Стала известна бригада арбитров на матч полуфинала Евро-2020 Англия – Дания
Полузащитник сборной Дании: «Мы верим в успех в матче с Англией»
Команды сойдутся в 1/2 финала Евро-2020
Томас Дилэйни / Фото: Twitter
Хавбек сборной Дании Томас Дилэйни высказался о грядущем матче с Англией в 1/2 финала Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба UEFA.
«В первую очередь, мы рады, что можем сыграть с Англией. Конечно, это будет матч в гостях, практически без датских болельщиков, но мы с англичанами уже встречались, и у нас будут шансы. Понятно, что соперник будет фаворитом, но опираясь на то, какую игру мы демонстрировали на турнире, мы тоже верим в успех».
Англия сыграет с Данией 7-го июля на «Уэмбли» в Лондоне. Начало – 22:00.