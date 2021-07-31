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Полузащитник «Вереса» пропустит матч с «Динамо»
Шестаков еще не восстановился после травмы
Сергей Шестаков / Фото: УПЛ
Полузащитник «Вереса» Сергей Шестаков пропустит матч 2-го тура УПЛ против «Динамо».
Шестаков продолжает восстанавливаться после травмы, возвращение 31-летнего футболиста ожидается ближе к середине августа.
«Динамо» сыграет с «Вересом» 1-го августа, начало матча - в 19:30.
Ранее сообщалось, что хавбек «Динамо» Жерсон Родригеш снова нарушил режим.
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